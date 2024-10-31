Азиатские рынки продемонстрировали в среду разнонаправленную динамику

Азиатские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику в среду. Основные события сессии среды: Австралия: Инфляция замедлилась, что оказало негативное влияние на австралийский индекс S&P/ASX 200.
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