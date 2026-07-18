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Регионы России

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Чарльз Баркли прокомментировал конфликт с Дрэймондом Грином

Чарльз Баркли прокомментировал конфликт с Дрэймондом Грином

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне аналитик Чарльз Баркли дал оценку недавнему словесному конфликту с форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином.

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