Официальная информация ГУ МВД России по Нижегородской области

В региональных средствах массовой информации распространяются сведения о том, что в Нижегородской области не аннулируются штрафы водителям, которые оказались под знаком «Остановка запрещена», стоя в очереди на АЗС.
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