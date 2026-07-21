Происшествия
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Происшествия

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Официальная информация ГУ МВД России по Нижегородской области

В региональных средствах массовой информации распространяются сведения о том, что в Нижегородской области не аннулируются штрафы водителям, которые оказались под знаком «Остановка запрещена», стоя в очереди на АЗС.

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