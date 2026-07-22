Бекхэм заработал £19 млн во время ЧМ-2026

Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм стал богаче на £19 млн благодаря участию в рекламных кампаниях во время чемпионата мира-2026, сообщает The Sun со ссылкой на Marketing Made Clear.
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