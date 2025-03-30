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Царьград

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  • Акимова Татьяна
    Гражданство России для мигрантов -это туалетная бумага, которую рвут на мелкие куски, чтобы не служить в армии.К цыга...ОМОН устроил обла...
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Пожар в храме Красноярского края ликвидирован: охвачено 400 кв. м

Пожар в храме Красноярского края ликвидирован: охвачено 400 кв. м

В поселке Кедровый Емельяновского района Красноярского края спасатели МЧС ликвидировали пожар на площади 400 кв.

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