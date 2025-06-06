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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Гений не подвел: Death Stranding 2 будет дублирована на русский язык

Гений не подвел: Death Stranding 2 будет дублирована на русский язык

Гений не подвел: Death Stranding 2 будет дублирована на русский языкDeath Stranding 2: On the Beach, продолжение экшена Хидео Кодзимы, получит полную русскую озвучку, что обрадовало российских фанатов — об этом сообщили несколько европейских магазинов.

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