Гений не подвел: Death Stranding 2 будет дублирована на русский язык

Гений не подвел: Death Stranding 2 будет дублирована на русский языкDeath Stranding 2: On the Beach, продолжение экшена Хидео Кодзимы, получит полную русскую озвучку, что обрадовало российских фанатов — об этом сообщили несколько европейских магазинов.
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