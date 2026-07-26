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Федеральная рекламная кампания поддержки селлеров Wildberries стартовала более чем в 50 городах России

Федеральная рекламная кампания поддержки селлеров Wildberries стартовала более чем в 50 городах России

МОСКВА, 26 июля, ФедералПресс. Масштабный флешмоб в поддержку предпринимателей, торгующих на Wildberries, перешел из соцсетей в наружную рекламу, цифровые билборды и экраны в метро заработали более чем в полусотне крупных городов России.

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