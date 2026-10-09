JPM Warns Strike At Major Chilean Copper Mine Could Deliver "Significant" Production Hit A new potential bottleneck has emerged in the global copper market as London futures hover just shy of record highs amid persistent scarcity concerns.
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