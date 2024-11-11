WP: Трамп после выборов созвонился с Путиным и обсудил Украину Трамп созвонился с Путиным и попросил его не идти на эскалацию, напомнив об американских войсках в Европе, утверждает WP.
Разговор Трампа и Путина
Комментарии
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Валера Морозов
Ничего хорошего от этого Президента ждать нечего. «у нас в Европе большой контингент…» Американское хамло.
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6 час.
лл
лина любимцева
Трамп еще не президент США.
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5 час.
Егор П
"советует" он, блдь!
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3 час.
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