Спустя почти пять лет после дебюта на консолях The Last of Us Part II наконец вышла на ПККак и было обещано, 3 апреля 2025 года, спустя почти пять лет после релиза на PS4, до ПК добрался нашумевший приключенческий экшен The Last of Us Part II от разработчиков из студии Naughty Dog.