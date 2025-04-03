Спустя почти пять лет после дебюта на консолях The Last of Us Part II наконец вышла на ПККак и было обещано, 3 апреля 2025 года, спустя почти пять лет после релиза на PS4, до ПК добрался нашумевший приключенческий экшен The Last of Us Part II от разработчиков из студии Naughty Dog.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)