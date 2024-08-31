Пожар вспыхнул на складах на востоке Лондона после серии взрывов

Пожар вспыхнул на складах в восточной части Лондона после серии взрывов, сообщает Daily Mail. По данным издания, возгорание произошло на складах на Собачьем острове, расположенном на противоположной стороне реки Темзы от стадиона О2.
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