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"Кошмар, люди разбежались": авто влетело в двери магазина в Приморье сейчас

"Кошмар, люди разбежались": авто влетело в двери магазина в Приморье сейчас

В Приморье буквально в эти минуты произошел инцидент, который напугал многих местных жителей. Дело в том, что в Партизанске легковой автомобиль вылетел с дороги и угодил вниз по лестнице прямо в двери магазина.

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