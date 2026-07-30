Finland blocks Russia's access to the European Internet

Finland is blocking Russia's access to the European Internet. This is reported by ru.investing.com . The Finnish energy company Fingrid has indeed notified Russian operators about the termination of maintenance of power transmission poles, on which fiber-optic communication lines are suspended, from 2027.
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