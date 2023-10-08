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В луже крови с пробитой головой: звезду "Руки вверх" нашли мертвым

В луже крови с пробитой головой: звезду "Руки вверх" нашли мертвым

Ужасные новости пришли из российской столицы. Сегодня, 8 октября, стало известно о смерти звезды популярного коллектива "Руки вверх", бывшего клавишника этого успешного музыкального проекта Владимира Капырина.

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