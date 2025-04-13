Посол РФ в Лондоне отреагировал на заявления о российской угрозе

Россия не представляет никакой опасности для Великобритании, но если Лондон желает изобретать новые мнимые угрозы — это его дело, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью BBC.
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