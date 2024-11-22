Безопасность граждан: Какая система работает в нескольких селах страны

В четырех населенных пунктах Штефан-Водского района была запущена Система раннего оповещения, которая является конкретным ответом на необходимость защиты жизни и имущества людей в случае стихийных бедствий.
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