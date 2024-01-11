Льготники Ленобласти получили новые возможности в метро Петербурга

Благодаря сотрудничеству «Петербургского Метрополитена» с властями Ленинградской области, жители региона — льготники теперь могут продлевать единые социальные проездные билеты на территории Северной столицы.
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