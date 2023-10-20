"Привет командирам": Скрытые детали внезапного визита Путина в штаб Вооружённых сил

Президент России Владимир Путин по дороге из Перми посетил штаб Вооружённых сил в Ростове-на-Дону и переговорил с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, напоследок попросив передать привет всем командирам.
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