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"Привет командирам": Скрытые детали внезапного визита Путина в штаб Вооружённых сил

"Привет командирам": Скрытые детали внезапного визита Путина в штаб Вооружённых сил

Президент России Владимир Путин по дороге из Перми посетил штаб Вооружённых сил в Ростове-на-Дону и переговорил с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, напоследок попросив передать привет всем командирам.

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