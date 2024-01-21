Роналду заявил о потере авторитета премиями The Best и "Золотой мяч"

Global look press/Keystone Press Agency/Florencia Tan Jun Португальский нападающий "Аль-Наср" Криштиану Роналду заявил, что перестал верить в значимость наград The Best и "Золотой мяч", которые вручаются лучшему футболисту мира, сообщает Marca.
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