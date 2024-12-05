Юрист Кваша: ФССП пока не может взыскать с Telegram 4 миллиона рублей

Российские судебные приставы не могут взыскать с мессенджера Telegram 4 миллиона рублей за неудаление каналов с недостоверной информацией о ВС РФ потому, что не могут найти имущество компании, которое находилось бы на территории страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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