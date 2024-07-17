Греция собирается вернуть США 32 истребителя F-16 Block-30 для дальнейшей модернизации и передачи Украине, — Al Jazeera.
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Греция собирается вернуть США 32 истребителя F-16 Block-30 для дальнейшей модернизации и передачи Украине, — Al Jazeera.
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