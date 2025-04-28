Reuters: 26 человек погибли при взрыве самодельной бомбы в Нигерии

Global Look Press/Zhang Baoping/Xinhua По меньшей мере 26 человек погибли в понедельник, 28 апреля, в результате взрыва машин самодельным взрывным устройством в штате Борно на северо-востоке Нигерии, сообщило информагентство Reuters.
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