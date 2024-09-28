При обысках в доме Тимура Иванова нашли огнестрельное оружие

Силовики провели обыски по местам фактического проживания бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова и других фигурантов, обвиняемых во взяточничестве, откуда было изъято огнестрельное оружие, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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