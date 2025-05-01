Губернатор Василий Анохин поздравил смолян с Первомаем

Сегодня, 1 мая, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил жителей региона с Днём весны и труда: Дорогие смоляне! Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда – светлым и радостным Первомаем! Многие десятилетия мы воспринимаем этот день как символ единства всех созидательных сил, стремления к добрым переменам, достойной, благополучной и мирной жизни.