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Смоленская Газета

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Губернатор Василий Анохин поздравил смолян с Первомаем

Губернатор Василий Анохин поздравил смолян с Первомаем

Сегодня, 1 мая, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил жителей региона с Днём весны и труда: Дорогие смоляне! Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда – светлым и радостным Первомаем! Многие десятилетия мы воспринимаем этот день как символ единства всех созидательных сил, стремления к добрым переменам, достойной, благополучной и мирной жизни.

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