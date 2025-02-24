Трамп не сошел с ума

СК

Сергей Ковалев

присоединяюсь к третьему - "... развал единства коллективного запада и утрата американского лидерства". старушку Европу унасекомили достаточно, с Россией на совладать, - надо сохранить хоть часть 404 в качестве перспективного плацдарма, обоюдоострого, если чО, - и на запад, и на восток...