Ну что же, в интересное время живем. Думаю, многих (как и меня) шокировала резкая смена вектора США в украинском конфликте.
Трамп не сошел с ума
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
присоединяюсь к третьему - "... развал единства коллективного запада и утрата американского лидерства". старушку Европу унасекомили достаточно, с Россией на совладать, - надо сохранить хоть часть 404 в качестве перспективного плацдарма, обоюдоострого, если чО, - и на запад, и на восток...
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15 час.
Семен Демин
Пожалуй, автор близок к истине.
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5 час.
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