Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 737 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vasechkin7
    40-лет Крым был под хохлами, хочешь не хочешь, а опылишься. Деньги не пахнут. Одна надежда, дай бог война закончится,...Украинская продук...
  • Семен Демин
    Пожалуй, автор близок к истине.Трамп не сошел с ума
  • Александр Шипилов
    Надежда на нашего главного защитника Бастрыкина АИ. Только он быстро реагирует на «события»" написанные в прессе, он ..."Русские - вон". ...

Трамп не сошел с ума

Трамп не сошел с ума

Ну что же, в интересное время живем. Думаю, многих (как и меня) шокировала резкая смена вектора США в украинском конфликте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
присоединяюсь к третьему - &quot;... развал единства коллективного запада и утрата американского лидерства&quot;. старушку Европу унасекомили достаточно, с Россией на совладать, - надо сохранить хоть часть 404 в качестве перспективного плацдарма, обоюдоострого, если чО, - и на запад, и на восток...
Ответить
15 час.
Семен Демин
Пожалуй, автор близок к истине.
Ответить
5 час.
наверх