Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вместо трёхразового питания - расстрел. Бастрыкин честно о террористах: "Я себе не могу позволить"

Вместо трёхразового питания - расстрел. Бастрыкин честно о террористах: "Я себе не могу позволить"

Председатель СК Александр Бастрыкин выступил против шикарных условий содержания террористов в тюрьмах: "Я себе не могу позволить".

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