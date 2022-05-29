Журнал «Профиль»

13 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    С данным бандеровским евреем-комиком не стоит проводить встречу, т.к. он ниченго не решает, решают СШАЗеленский вновь з...
  • Сергей Федосеев
    ...пакистанских ракет боится что ли...Шольц пообещал, ч...
  • Iness Aartee
    Его голос что - то значит?Зеленский раскрит...

Траты на выпускные в России выросли на 30%

Траты на выпускные в России выросли на 30%

Согласно исследованию портала SuperJob, на организацию выпускного и на наряды для него по сравнению с 2021 годом затраты россиян поднялись на 30% и на 15% процентов для родителей девятиклассников и одиннадцатиклассников соответственно, передает РБК.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх