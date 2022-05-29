Траты на выпускные в России выросли на 30%

Согласно исследованию портала SuperJob, на организацию выпускного и на наряды для него по сравнению с 2021 годом затраты россиян поднялись на 30% и на 15% процентов для родителей девятиклассников и одиннадцатиклассников соответственно, передает РБК.
Согласно исследованию портала SuperJob, на организацию выпускного и на наряды для него по сравнению с 2021 годом затраты россиян поднялись на 30% и на 15% процентов для родителей девятиклассников и одиннадцатиклассников соответственно, передает РБК.
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