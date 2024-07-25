Пляжный отдых остается самым популярным видом туризма в Дагестане

Пляжные зоны Дагестана становятся все более привлекательными местами для отдыха туристов. По словам представителей Министерства туризма и народного творчества республики, количество благоустроенных пляжных зон постоянно увеличивается.
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