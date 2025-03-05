Первые тренировки по подрыву льда провели военные саперы ЦВО в Сибири

В ходе тренировок военнослужащие отработали задачи по рекогносцировке местности, замерам толщины ледяного покрова на водоемах, а также произвели расчет необходимого количества взрывчатых веществ и средств взрывания, провели бурение лунок и закладку зарядов.
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