В Бурятии транспортными полицейскими в ходе ОПМ «Канал-2022» изъято около 2 кг наркотических средств

В Бурятии транспортными полицейскими в ходе ОПМ «Канал-2022» изъято около 2 кг наркотических средств

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятий «Канал-2022», при обыске по ранее возбужденному уголовному делу, по месту жительства 54-летней улан-удэнки, в придомовой постройке, используемой в качестве котельной для обогрева дома, обнаружен и изъят пакет с  растительной массой  с характерным запахом конопли.

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