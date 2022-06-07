В Бурятии транспортными полицейскими в ходе ОПМ «Канал-2022» изъято около 2 кг наркотических средств

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятий «Канал-2022», при обыске по ранее возбужденному уголовному делу, по месту жительства 54-летней улан-удэнки, в придомовой постройке, используемой в качестве котельной для обогрева дома, обнаружен и изъят пакет с растительной массой с характерным запахом конопли.