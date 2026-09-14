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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коутиньо перешел в «Сантос». Контракт экс-игрока «Ливерпуля» и «Барселоны» – до конца года

Филиппе Коутиньо стал партнером Неймара в « Сантосе ». 34-летний хавбек, находившийся в статусе свободного агента после ухода из «Васко да Гама», заключил контракт с клубом из штата Сан-Паулу до конца 2026 года.

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