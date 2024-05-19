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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отступные Шешко увеличились с 50 млн евро до 65 млн благодаря результативности. Форвард «Лейпцига» интересен «Арсеналу», «МЮ», «Челси» и «Милану»

Это произошло благодаря результативности форварда «РБ Лейпциг» – в дебютном сезоне за немецкий клуб 20-летний игрок сборной Словении забил 18 голов в 42 матчах во всех турнирах.

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