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Экспорт нефтепродуктов из Китая в августе вырос в годовом выражении на 12,7%

Экспорт нефтепродуктов из Китая в августе вырос в годовом выражении на 12,7%

Экспорт Китая нефтепродуктов в августе вырос на 12,7% в годовом выражении на фоне конфликта вокруг Ирана.

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