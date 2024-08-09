Моды в DOOM Eternal, авторы The Order: 1886 закрылись, дата The Occultist, превью Space Marine 2…

В Сети появились превью Warhammer 40,000: Space Marine II от журналистов и блогеров, которым дали поиграть в предварительную версию; появились первые изображения из новой игры от создателей Weird West; Suicide Squad: Kill the Justice League ударила по финансовому отчёту Warner Bros.
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