«Папа!» – навстречу моему мужу бежала незнакомая девочка, и она точно не обозналась. Я онемела и вопросительно посмотрела на своего мужа …

Бывает так, что судьба круто меняет жизнь человека. Так случилось и с нашим героем. Что ему пришлось пережить, вы узнаете из нашего очередного рассказа.
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