NI: Байден должен вернуться к дипломатии ради спасения Украины

Для предотвращения поражения Украины в течение следующих месяцев и избежания ядерного конфликта с Россией американским властям необходимо вернуться к дипломатии, заявил в статье для издания The National Interest бывший офицер армии США Дэвид Пайн.
Для предотвращения поражения Украины в течение следующих месяцев и избежания ядерного конфликта с Россией американским властям необходимо вернуться к дипломатии, заявил в статье для издания The National Interest бывший офицер армии США Дэвид Пайн.
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