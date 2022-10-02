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NI: Байден должен вернуться к дипломатии ради спасения Украины

NI: Байден должен вернуться к дипломатии ради спасения Украины

Для предотвращения поражения Украины в течение следующих месяцев и избежания ядерного конфликта с Россией американским властям необходимо вернуться к дипломатии, заявил в статье для издания The National Interest бывший офицер армии США Дэвид Пайн.

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