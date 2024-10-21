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В ожидании чуда: чему радуются и на что жалуются жители Малого Маяка

В ожидании чуда: чему радуются и на что жалуются жители Малого Маяка

Биюк-Ламбат – историческое название посёлка, что означает в переводе с крымско-татарского «большой маяк».

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