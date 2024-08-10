Игрок "Спартака" Соболев отстранен от тренировок

ФК "Спартак" столкнулся со сложностями вокруг своего нападающего Александра Соболева. По данным источников, он до последнего верил в предложение о трансфере от "Зенита", несмотря на то, что сине-бело-голубые так и не прислали официальных документов по этому вопросу.