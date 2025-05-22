Не пугать детей последствиями ЕГЭ призвали родителей в Новосибирске

Доктор психологических наук, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина советует взрослым быть последовательными: если много лет вы говорили своему ребенку, что ЕГЭ – это важно, стойте на своем.
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