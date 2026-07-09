В Дагестане из-за стихии 55 населенных пунктов оказались в транспортной блокаде

В горной части Дагестана проливные дожди спровоцировали сход селевых потоков и грязевых масс. Стихия затронула 12 муниципальных образований республики, нарушив транспортную доступность 55 населенных пунктов.
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