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Авторадио

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В Дагестане из-за стихии 55 населенных пунктов оказались в транспортной блокаде

В горной части Дагестана проливные дожди спровоцировали сход селевых потоков и грязевых масс. Стихия затронула 12 муниципальных образований республики, нарушив транспортную доступность 55 населенных пунктов.

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