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О поддержке МСП и технологическом суверенитете: какие законы вступают в силу

О поддержке МСП и технологическом суверенитете: какие законы вступают в силу

В июне 2025 года в России вступают в силу ряд законов. В том числе, законы о борьбе с мошенниками, об обеспечении технологического суверенитета РФ, о поддержке малого и среднего бизнеса, а также о поддержке участников СВО и их семей.

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