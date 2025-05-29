О поддержке МСП и технологическом суверенитете: какие законы вступают в силу

В июне 2025 года в России вступают в силу ряд законов. В том числе, законы о борьбе с мошенниками, об обеспечении технологического суверенитета РФ, о поддержке малого и среднего бизнеса, а также о поддержке участников СВО и их семей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии