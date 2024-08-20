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Стало известно, о чём договорились Владимир Путин и Ильхам Алиев в Баку

Стало известно, о чём договорились Владимир Путин и Ильхам Алиев в Баку

В Азербайджане завершён государственный визит президента России Владимира Путина.Встреча лидеров России и Азербайджана завершилась пресс-конференцией, где главы обоих государств рассказали о приоритетах в сотрудничестве.

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