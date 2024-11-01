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Эксперт: внешнеполитические события перечеркнут все сценарии развития

Эксперт: внешнеполитические события перечеркнут все сценарии развития

Банк России сформулировал сценарии развития российской экономики на ближайшие три года. Самый негативный из них предполагает исчерпание ФНБ, усиление санкционного давления, падение цен на нефть и рост инфляции до 15%.

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