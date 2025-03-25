Англичанка грозит России ядерной войной: чья возьмёт?

Лондон снова грозит миру ядерной дубиной. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Pilotseva, © ТАСС / Zuma Британия на фоне попыток отстранения бывшей колонии от европейских дел в общем и конфликта на Украине в частности явно пребывает в эйфории, пытаясь сколачивать коалиции в поддержку киевского режима с собой любимой во главе, и всячески бежит впереди паровоза.