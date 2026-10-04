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Силы ПВО "Севера" за ночь уничтожили 134 летевших на Россию БПЛА ВСУ

Силы ПВО "Севера" за ночь уничтожили 134 летевших на Россию БПЛА ВСУ

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Север» уничтожили свыше 130 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской и Харьковской областях.

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