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Обломки астероида Диморф: на пороге искусственного звездопада

Обломки астероида Диморф: на пороге искусственного звездопада

Обломки астероида Диморф: на пороге искусственного звездопада Ольга ВайленкоВ сентябре 2022 года мир стал свидетелем уникального космического эксперимента, который в будущем может стать ключом к спасению нашей планеты от угрозы столкновения с опасными астероидами.

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