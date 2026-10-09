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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду забьет за «Аль-Наср» в первом матче после международной паузы, считают букмекеры

«Аль-Наср» встретится с «Аль-Драихом» в чемпионате Саудовской Аравии. Этот матч станет первым для Криштиану Роналду после паузы на матчи сборных.

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