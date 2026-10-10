В Воронежской области вновь объявлена опасность атаки БПЛА

Воронежцев просят срочно зайти в помещения и отойти от окон из-за угрозы атаки беспилотников. При обнаружении БПЛА необходимо немедленно покинуть зону видимости и сообщить в экстренные службы.
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