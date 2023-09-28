Жителям ЯНАО станет проще решать проблемы с коммунальщиками

В ЯНАО начал работать сервис «Госуслуги. Дом». Теперь жителям региона будет проще решать коммунальные вопросы, отправлять жалобы и контролировать управляющие организации, сообщили в окружном правительстве региона.
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