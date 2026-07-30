В Якутии при опрокидывании моторной лодки на реке погибли два человека

Два человека погибли на реке Амга в Якутии в результате опрокидывания моторной лодки, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
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